Twee doden bij aanval met mes in Egyptisch vakantieresort

Een aanvaller heeft vrijdag in een vakantieresort in Egypte twee Duitse toeristen vermoord met een mes. Dat heeft het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten, meldt persbureau Reuters. Daarnaast vielen er nog vier gewonden, ook allen buitenlandse toeristen.

De dader is inmiddels aangehouden. De aanval vond plaats in een resort in de Egyptische kustplaats Hurghada, gelegen aan de Rode Zee. De gewonden zijn naar een lokaal ziekenhuis overgebracht. Van twee van hen is bekend dat zij de Tsjechische nationaliteit hebben.

Over de motieven van de aanvaller is nog niets bekend. Hij zou volgens het ministerie van een openbaar strand naar het resort zijn gezwommen, waarna hij zijn gewelddaad uitvoerde. De dader zocht gericht buitenlanders uit. Het ministerie meldde eerder nog dat de twee doden Oekraïners waren, maar corrigeerde dit later.

In januari 2016 was Hurghada ook het toneel van een mesaanval. Toen verwondden twee IS-sympathisanten drie toeristen in het vakantieoord.

Andere aanval

Eerder op de dag werd ten zuiden van de Egyptische hoofdstad Cairo een controlepost van de politie onder vuur genomen door drie schutters op een motorfiets. Hierbij kwamen vijf agenten om het leven. Nadat een andere politieman op de aanvallers begon te schieten, gingen zij op de vlucht. De aanval is nog niet opgeëist.

De ligging van Hurghada: