Weer duizenden ontslagen in Turkije

In Turkije zijn opnieuw duizenden medewerkers van de politie, ministeries en universiteiten ontslagen of geschorst. Dat blijkt uit een decreet dat vrijdag is gepubliceerd, meldt persbureau Reuters.

Het gaat in totaal om meer dan zevenduizend mensen. Bij de politie werden 2.303 agenten weggestuurd, aan universiteiten moesten 302 medewerkers het veld ruimen. Daarnaast zijn 342 gepensioneerde militairen uit hun rang ontheven.

De jongste ontslaggolf vond plaats op de vooravond van de herdenking van de couppoging in Turkije, die zaterdag een jaar geleden plaatsvond. Sinds die mislukte staatsgreep zijn in Turkije meer dan 150.000 ambtenaren geschorst of ontslagen. Ook zijn meer dan 50.000 mensen gearresteerd, vooral politieagenten en militairen.

Gülen

De gezuiverde Turken zouden volgens Ankara banden onderhouden met de beweging van de in de VS woonachtige geestelijke Fethullah Gülen. De Turkse president Erdogan verdenkt Gülen ervan de coup te hebben uitgevoerd. Gülen ontkent zit.

Mensenrechtenorganisaties hebben veel kritiek op de ontslagen en arrestaties. Volgens hen grijpt Erdogan de couppoging aan om onwelgevallige personen en organisaties te vervolgen en monddood te maken.