Waarom vrouwen liever met vrouwen vechten

‘Ush”, „ush”, „ush”. Bij elke stoot blaast mijn tegenstander sissend lucht uit. Na honderd klappen op mijn bokshandschoenen ben ik aan de beurt om te stoten. Alle vrouwen in de gymzaal van Bokstherapie in Amsterdam zijn doorweekt van het zweet na een uur sprintjes trekken, kikkersprongen maken, opdrukken en stootcombinaties maken. „Sorry!”, roept iemand als ze haar partner per ongeluk een tik op de kin geeft. Verder hoor je alleen het agressieve ge-ush en de doffe klappen van de stoten.

Harde vechtsporten als boksen en kickboksen trekken sinds de eeuwwisseling opvallend meer vrouwen. Nieuw is de populariteit van trainingen waar alleen vrouwen welkom zijn, zoals bij Bokstherapie. Er zijn lessen ‘damesboksen’, ‘ladies only kickboksen’ en ‘pink boxing’. Exacte cijfers zijn niet beschikbaar, maar ook directeur Peter Bonthuis van de Nederlandse Boksbond ziet dat er veel belangstelling is voor dit soort trainingen. Waarom vechten steeds meer vrouwen liever met elkaar dan met mannen?

Mannen zijn over het algemeen sterker dan vrouwen. Maar dat is niet de reden dat Rienk Bauritius een jaar geleden met Kickboksen voor Vrouwen begon. Hij heeft vestigingen in Rotterdam, Den Haag en Leiden. De opening van drie nieuwe vestigingen staat op het programma, nu de lessen bomvol zitten. Bauritius denkt dat mannen met een andere intentie vechten: „De meeste dames willen zichzelf leren verdedigen en hun conditie verbeteren. Mannen willen knokken en laten zien hoe sterk ze zijn. In damesgroepen kunnen vrouwen met gelijkgestemden trainen.”

De gemiddelde man is fysiek veel agressiever dan de gemiddelde vrouw, zegt Mark van Vugt, hoogleraar evolutionaire psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. „De behoefte om geweld te uiten is zelfs het grootste verschil tussen het gedrag van mannen en vrouwen. In de oertijd vochten mannen om hun territorium uit te breiden en hun status te verhogen. Tegenwoordig willen mannen nog steeds hun krachten meten.” Bewegingswetenschapper Erik Hein denkt dat het agressieverschil ook cultureel bepaald is: „Van dames wordt agressiviteit minder getolereerd dan van mannen.”

Mannen gaan er harder in

Het gevolg is dat de sfeer tijdens trainingen met mannen opgefokter is, zegt Marcel Amstelveen, trainer van Bokstherapie: „Ze blazen hun borst op en gaan er hard in. Beginnende vrouwen vechten meestal voorzichtiger.” Kickbokser Kimm Boum Bletterman (36) vindt het daarom prettiger om alleen met vrouwen te trainen: „We slaan niet door, maar houden rekening met elkaar. Het is wat lieflijker. Wij zeggen ook constant sorry’”. Bokser Lotte Muis (27): „Ik vind het gezelliger met vrouwen. Het moet wel leuk blijven. Ik wil tussen de oefeningen door kunnen babbelen.”

Slappe hap? Bokser Rosanne Koppert (30): „Als je de term damesboksen gebruikt, klinkt het alsof we gehandicapt zijn. Maar we trainen serieus.”

Het is niet de bedoeling om met bokshandschoenen te leren aaien, vindt ook Seema Loilargosain (26). Ze begon vorig jaar bij Kickboksen met Vrouwen om zich te leren verdedigen, nadat haar broer door elf mannen in elkaar was geslagen. De eerste keer dat ze een tik in haar gezicht kreeg, schrok ze. Maar nu zoekt ze sterke tegenstanders op.

Bij Bokstherapie is het verboden om op het hoofd te slaan. Reden voor Jitka van Meel (33) om er te trainen: „Ik ben bang om harde klappen te krijgen.” Boum Bletterman verruilde een gemengde kickboksgroep voor Kickboksen voor Vrouwen toen ze de harde stoten van mannen zat was. „Het kon er onbesuisd aan toe gaan”, zegt ze. Bauritius beaamt dat: „Mannen stampen door. Ik zag op reguliere kickboksscholen dat dames tijdens hun proefles stevige klappen kregen. Zij kwamen niet meer terug.”

Dat vrouwen huiveriger zijn voor klappen wijt Van Vugt aan biologische verschillen. „Mannen zijn gebouwd om stoten en trappen te incasseren. Hun schedels en jukbeenderen zijn gemiddeld veel sterker en zwaarder dan die van vrouwen.” Amstelveen denkt dat het met opvoeding te maken heeft: „Mannen zijn gewend om ruw met elkaar om te gaan. Als ze jong zijn, spelen ze soldaatje en indiaantje. Ze hebben lijfelijk contact, halen uit en leren hun grenzen kennen. Vrouwen hebben die ervaring minder.”

In damesgroepen kunnen vrouwen rustig aan het ruwe contact wennen. Harriet Ries, oprichter van BoxingFun in Amsterdam, zegt dat ze vrouwen in hun eigen tempo leert boksen. „Je gaat pas sparren als je er mentaal aan toe bent en de basistechnieken kent. Vrouwen leren net zo goed vechten als mannen, maar de druk moet in het begin niet te hoog zijn.”

Ook Amstelveen zegt het vechten rustig op te bouwen. De conditie verbeteren is een belangrijk onderdeel van Bokstherapie. Zijn training eindigt met honderd buikspieroefeningen. Als we uitdampen op het pleintje voor de gymzaal zegt Koppert dat ze inmiddels ook met mannen durft te sparren. En Van Meel zegt zelfverzekerd: „Ik weet hoe ik vervelende mannen op straat een goede stoot kan geven.” Harriet Ries concludeert: „Dat leer je niet tijdens Vondelpark-trainingen waar je met bokshandschoenen wappert om gewicht kwijt te raken.”