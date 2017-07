Volleybaltrainer die meisjes filmde weer vast

De 27-jarige volleybaltrainer uit het Brabantse Berlicum die wordt verdacht van het heimelijk filmen van minderjarige meisjes, moet terug naar de gevangenis. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vrijdag bepaald.

De raadkamer besloot de eind mei aangehouden man vorige maand onder voorwaarden vrij te laten. De kans op recidive werd door de raadkamer niet groot geacht. De officier van justitie ging tegen de uitspraak in beroep. Het gerechtshof sloot zich vrijdag aan bij de lezing van de officier.

Omvang zaak onduidelijk

De volleybaltrainer zou stiekem minderjarige meisjes hebben gefilmd, onder meer tijdens het douchen. Drie meisjes - van wie twee in de leeftijd zijn van 14 en 15 jaar - deden aangifte. Op 22 maart uitten ouders van meisjes tegenover de vertrouwenspersoon van de volleybalbond het vermoeden dat hun kinderen werden gefilmd in de kleedkamers. Vanaf dat moment is de man geschorst. In april werd door de bond besloten dat de man voorlopig geen enkele functie binnen de sport meer mag uitvoeren.

Het is niet duidelijk wat de omvang is van de zaak. De man was actief bij meerdere verenigingen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt het in beslag genomen beeldmateriaal. Het onderzoek wordt bemoeilijkt door de verdachte, die onder meer weigert zijn wachtwoorden van zijn computer te geven.