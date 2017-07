Nog niet helemaal thuis in het Gooi bezoek ik voor het eerst een lokale contactlensspecialist. Ik krijg een bovengemiddeld keurige uitleg. Ik kan kiezen uit iets sterkere lenzen voor veraf en dan waarschijnlijk meer moeite met lezen of goed van nabij blijven zien en iets waziger in de verte. Ik bestel de minder sterke lenzen omdat ik graag wil blijven lezen. Bij het afscheid krijg ik spontaan toch een aantal sterke daglenzen cadeau: „voor als u gaat golfen”, vertrouwt de opticien mij vriendelijk toe.

