Trump en Macron get lucky bij parade

Klimaatakkoorden, de Europese Unie en nu ook muziek: de Franse en Amerikaanse presidenten lijken het op weinig vlakken eens te zijn. Aan het einde van een militaire ceremonie op quatorze juillet, de nationale Franse feestdag, verraste een militaire band de wereldleiders met een medley van nummers van het Franse danceduo Daft Punk.

De lach van de Franse president Emmanuel Macron werd gedurende het concert steeds groter. Ritmisch knikte hij mee op de maat van de muziek terwijl hij uitkijkt naar de show die zich voor hem afspeelt. Hij bijt op zijn onderlip, alsof hij zich moet inhouden niet “I’m up all night to get lucky” mee te zingen.

Zijn Amerikaanse collega lijkt daarentegen minder onder de indruk. Met zijn armen over elkaar luistert Donald Trump naar de militaire band. Bewegingsloos kijkt de president voor zich uit. Alleen zijn blonde kuif lijkt op de maat van de muziek mee te bewegen.

Bekijk hieronder de video van het optreden.



Donald Trump bezocht de Franse president ter ere van quatorze juillet, de nationale feestdag van Frankrijk. Ook is het honderd jaar geleden dat de Verenigde Staten betrokken raakten bij de Eerste Wereldoorlog.

Het optreden van de militaire band vormde de afsluiting van een parade voor de feestdag. Macron zei vandaag dat Frankrijk en de Verenigde Staten vaste bondgenoten en vrienden zijn. Volgens de jonge president zullen de landen “nooit door iets gescheiden worden”. De basis voor deze vriendschap lijkt echter niet te liggen in een gedeelde voorkeur voor muziek.