Dit recept is pure nostalgie voor mij. Bij elke verjaardag thuis maakte mijn moeder vroeger sachertaart.

Maak de ganache een dag eerder. Meng suiker, honing, room en water door elkaar en breng aan de kook. Breek de chocolade en giet hier de kokende massa over. Roer tot de chocolade volledig gesmolten is. Laat afkoelen. Dek de ganache af met huishoudfolie en laat 24 uur verharden in de koelkast. Leg het zanddeeg op de bakplaat, prik het enkele keren in en bak het in een voorverwarmde oven van 195 graden gedurende 20 minuten. Klop de gesuikerde slagroom half op. Week de gelatine in koud water. Warm de chocolade au bain-marie op en voeg melk en de poedersuiker toe. Roer er de eieren een voor een door. Knijp de gelatineblaadjes uit en laat ze al roerend smelten in de warme massa. Laat dit beslag 10 minuten afkoelen en roer er dan de halfopgeklopte slagroom door. Leg de gebakken zandtaartbodem in de springvorm en besmeer die met frambozenconfituur. Bedek de zandtaartbodem met de biscuit en de confituur en besprenkel met rum. Daarna de de helft van de chocoladevulling, vervolgens een laag biscuit en strijk die dicht met de rest van de vulling. Laat de taart 2 uur verharden in de koelkast. Haal de taart dan uit de vorm. Smelt de ganache au bain-marie tot 37 graden. Zet de taart op een rooster en overgiet die met de ganache.