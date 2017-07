Politie pakt tweede tiener op voor ‘barbaarse’ zuuraanvallen

De Londense politie heeft twee jongens van 15 en 16 jaar oud gearresteerd na aanvallen waarbij mensen zuur in het gezicht gegooid kregen. Donderdagavond vonden in iets meer dan een uur tijd vijf van die zuuraanvallen plaats in het noordoosten van Londen.

De tieners worden verdacht van het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel en beroving. Ze zouden eerst een bezorger zuur in zijn gezicht hebben gegooid, zijn brommer hebben gestolen en daarna verder zijn gegaan met hun zuuraanvallen. Eén van de slachtoffers houdt blijvend ingrijpend letsel over aan de aanval.

In Londen vinden regelmatig van dit soort aanvallen met bijtende stoffen plaats. Sinds 2010 zijn er volgens de BBC 1.800 meldingen van incidenten met zuur en alleen vorig jaar al 458.

Labourparlementariër Stephen Timms heeft een debat aangevraagd over de toename van deze zuuraanvallen. Hij vindt dat het rondlopen met een fles zuur een wetsovertreding moet worden, net als zomaar rondlopen met een mes.

Khan: ‘Barbaarse aanvallen’

Politiecommissaris Cressida Dick noemt de aanvallen van donderdagavond tegenover radiozender LBC “heel erg barbaars” en benadrukt dat “het zuur vreselijke verwondingen kan toebrengen.”

Burgemeester Sadiq Khan van Londen spreekt ook van “barbaarse aanvallen” en zegt dat er sprake is van “een toenemend probleem in Groot-Brittannië waar veel meer aan gedaan moet worden.”

Volgens de BBC waren dit de vijf aanvallen van donderdagavond (alle tijden lokale tijd):

22.25 uur: Een 32-jarige man op een bromfiets in Hackney Road blijft achter met verwondingen aan zijn gezicht nadat twee mannelijke bestuurders op een brommer langs hem rijden en hem aanvallen. Ze stelen ook zijn brommer.

22.49 uur: Een 44-jarige man krijgt een bijtende stof in zijn gezicht gegooid door twee jongens op een brommer in Islington.

23.05 uur: Twee jongens op een bromfiets gooien een bijtende stof in het gezicht van een 52-jarige man in Shoreditch High Street. Het slachtoffer wordt overgebracht naar het ziekenhuis.

23.18 uur: De politie krijgt meldingen van een beroving in Cazenove Road, Stoke Newington waar ook een bijtende stof is gegooid. Een 24-jarige man heeft last van verwondingen in zijn gezicht die worden omschreven als “levensveranderend”.

23.37 uur: Een 33-jarige man op een brommer tussen het verkeer op Chatsworth Road in Clapton krijgt een vloeistof in zijn gezicht gesproeid en daarna wordt zijn brommer gestolen.

De politie gaat uit van een verband tussen al die aanvallen.