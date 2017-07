Onderzoek naar politieoptreden bij G20-rellen

De autoriteiten in Hamburg zijn een vooronderzoek begonnen naar het politieoptreden bij de rellen rond de G20-top van vorige week. Van 35 agenten wordt bekeken of ze buitensporig geweld hebben gebruikt tegen de relschoppers, in 27 gevallen hebben ze mogelijk onnodig lichamelijk letsel toegebracht, meldt de Süddeutsche Zeitung.

De meeste onderzoeken zijn ingesteld na aanklachten tegen de politie en zeven zijn intern opgestart. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken houdt er rekening mee dat het aantal onderzochte agenten nog verder op kan lopen.

Burgemeester Olaf Scholz van Hamburg heeft al meerdere keren gezegd dat de politie zich aan de regels heeft gehouden. Zo ook deze vrijdagmorgen nog in een interview met de Norddeutschen Rundfunks:

“Ik wil nadrukkelijk stellen dat de politie heel voorzichtig en heel moedig de moeilijke taken heeft uitgevoerd. De politie heeft echt alles gedaan wat mogelijk is.”

De rellen rond de top in Hamburg duurden vier dagen en er raakten bijna vijfhonderd agenten bij gewond. Er zijn winkels geplunderd, auto’s in brand gestoken en straten vernield.

Voorzitter Jean-Claude Juncker noemde de kritiek op het optreden van de politie eerder “onrechtvaardig en onbegrijpelijk”. Volgens hem heeft “iedere politieagent zijn leven op het spel gezet”.