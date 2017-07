Hoofdverdachte Tjeukemeermoord in hoger beroep vrijgesproken

Hoofdverdachte Semih K. (21) is vrijdag in hoger beroep vrijgesproken voor zijn rol bij de Tjeukemeermoord. Dat meldt persbureau ANP. De man kreeg in 2015 nog acht jaar cel wegens medeplichtigheid aan moord. De destijds 17-jarige K. werd ervan verdacht dat hij in 2013 de 35-jarige Amsterdamse Omar Kourrich na een ruzie vermoordde.

Hij zou dit samen hebben gedaan met zijn vader, die kort daarna overleed. Na de moord werd het lichaam van het slachtoffer verbrand en geloosd in het Friese Tjeukemeer. Op 20 juli 2013 werd Kourrich hier gevonden. Zijn lichaam was onherkenbaar verminkt en met draad en tape vastgebonden.

Het hof vond de belastende verklaringen van een medeverdachte tegen K. niet overtuigend genoeg. Daarom werd overgegaan tot vrijspraak.

Van der H. twee jaar cel

Hendrik van der H. (32), medeplichtig aan de Tjeukemeermoord, werd eerder op de dag in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. In 2015 werd Van der H. veroordeeld tot achttien maanden cel vanwege medeplichtigheid aan het verbranden van het lichaam van Kourrich, nu wordt hij ook schuldig bevonden aan het wissen van sporen.

Het OM ging in hoger beroep tegen de lage gevangenisstraf die Hendrik van der H. werd opgelegd door de rechtbank in Leeuwarden. Zij eiste in juni twee jaar tegen Van der H.

Volgens het OM doet de geëiste straf recht aan de ernst van het misdrijf. De advocaat-generaal in Leeuwarden:

“Een moord schokt de samenleving. Dat geldt temeer als die moord wordt gevolgd door het verbranden van het lichaam, een handeling die zo respectloos is, dat daarvoor geen woorden bestaan.”

Een andere medeverdachte, George H., werd tot vier jaar cel veroordeeld. Er was zes jaar geëist. H. gaf het plakbank aan waar Kourrich mee werd gekneveld en waarin hij is gestikt. H. bracht ook de auto van Kourrich naar het buitenland.