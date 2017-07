Lichaam vermiste zeiler (18) gevonden

Vissers hebben donderdagavond voor de kust van Vlissingen het stoffelijk overschot aangetroffen van de 18-jarige zeiler uit Terneuzen die sinds twee weken werd vermist. Dat meldt de politie vrijdag.

Op zaterdag 1 juli kapseisde zeilboot Capella voor de Belgische kust bij Oostende met daarin zes opvarenden. Twee van hen, Nederlandse mannen van respectievelijk 70 en 79 jaar oud, kwamen om het leven en drie personen - in de leeftijd van 17, 37 en 53 jaar - werden gered. De 18-jarige jongen werd vermist. Een zoektocht met boten, een helikopter en een vliegtuig, leidde tot niets en werd bij het invallen van duisternis gestaakt omdat er geen hoop meer was dat de jongen levend zou worden gevonden.

Onderzoek loopt nog

Het Belgische onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is nog gaande. Vermoedelijk kapseisde de zeilboot nadat de kiel plotseling was afgebroken. Dit gebeurde rond 08.30 uur op ongeveer 19 kilometer van de kust. Omdat er geen noodsignaal werd afgegeven - vermoedelijk door het plotselinge afbreken van de kiel - werd de zeilboot met overlevenden pas rond 14.30 uur gevonden. Het is niet duidelijk waarom de kiel afbrak: op het moment van het ongeluk waren er geen extreme weersomstandigheden.

Het 79-jarige slachtoffer was de bekende jachtbouwer en wedstrijdzeezeiler Frans Maas uit Breskens, die ook de Capella ontwierp. Zijn kleinzoon overleefde het ongeluk wel.