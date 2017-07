KNVB geeft fouten bij aanstellen bondscoach toe

Bij de procedure rond het aanstellen van bondscoach Dick Advocaat heeft voetbalbond KNVB fouten gemaakt. Dat zegt interim-directeur betaald voetbal Jean Paul Decossaux in een interview met de Volkskrant.

Er was veel kritiek op het handelen van de KNVB, die al in bestuurlijk zwaar weer verkeert. Henk ten Cate leek de ontslagen Danny Blind op te volgen als bondscoach van Oranje, maar het werd uiteindelijk Dick Advocaat. Volgens Ten Cate had technisch directeur Hans van Breukelen hem de functie toegezegd, maar kwam die daar later op terug.

Van Breukelen beweerde helemaal geen toezeggingen te hebben gedaan. In een beruchte persconferentie waarin de benoeming van Advocaat officieel bekend werd gemaakt, reageerde de KNVB nog zeer defensief op de kritiek.

Decossaux:

“In het bedrijfsleven is het normaal om drie kandidaten naast elkaar een traject te laten doorlopen. In het voetbal kan dat niet, dat is echt een fout waarvan ik heb geleerd. [...] Ik had met Hans mee moeten gaan toen hij met de kandidaten ging praten. Hij communiceert niet zo duidelijk, laat de waarheid soms in het midden. Dat is helemaal niet erg, maar als je dan halve toezeggingen doet, of mensen ervaren dat zo, moet daar gewoon iemand bijzitten. Ikzelf een jurist.”

Praten met de pers

In juni maakte Van Breukelen bekend op te stappen als technisch directeur per augustus. Gedurende zijn tijd bij de KNVB werd Van Breukelen continu bekritiseerd, onder meer vanwege zijn omgang met de pers en het stuklopen van de onderhandelingen met Ruud Gullit om Danny Blind te gaan assisteren. Gullit is nu overigens wél aangetrokken als assistent van Advocaat.

Na het ontslag van Blind werd de KNVB kwalijk genomen dat Decossaux het woord voerde, en niet Van Breukelen die verantwoordelijk was voor voetbaltechnische zaken. De aanvankelijke uitleg was dat Decossaux dat deed omdat hij officieel de hoogste baas is. Decossaux zegt daarover nu tegen de Volkskrant: “De echte reden is dat ik het niet aandurfde. Omdat ik wist dat hij niet makkelijk met de pers kon praten.”