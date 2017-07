Kabinet wil registratie doodgeboren kind mogelijk maken

Ouders die dat willen, kunnen een kind dat dood ter wereld komt in de toekomst laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Vrijdag ging de ministerraad akkoord met een voorstel daartoe van demissionair minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

De wetswijziging is een nadrukkelijke wens van een grote groep ouders van wie het kind levenloos geboren werd. Zonder registratie ‘bestaat’ het kind feitelijk niet: hij of zij wordt in de burgerlijke stand bij de ouders niet als kind vermeldt en komt bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een uitvaartverzekering. Bovendien ervoeren veel ouders het als een groot emotioneel gemis dat ze voor hun kind in plaats van een geboorteakte slechts een ‘akte van een levenloos geboren kind’ kregen.

Nadat een petitie meer dan 80.000 handtekeningen kreeg gingen de initiatiefnemers afgelopen september in gesprek met Plasterk en toenmalig minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD). Beiden zegden destijds al toe gehoor te zullen geven aan de oproep.

Akte

Voordat de wet gewijzigd kon worden moest eerst de akte eerst worden aangepast. Daartoe besloot demissionair minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) in mei van dit jaar: sinds 1 juli is de akte ‘levenloos geboren kind’ vervangen door een akte met daarop: Akte van geboorte (levenloos).

Vrijdag volgde de volgende stap: het wetsvoorstel waarmee het doodgeboren kind ook in de BRP vermeld kan worden. De wet zal naar verwachting op weinig tegenwerking in de Eerste en Tweede Kamer stuitten: tijdens een eerdere bespreking van de kwestie toonden een meerderheid van de partijen zich voorstander. Als beide Kamers instemmen, zal de wet volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar verwachting eind 2018 van kracht worden. Vanaf dat moment zal het eveneens mogelijk zijn met terugwerkende kracht kinderen die in het verleden levenloos ter wereld kwamen te registreren.