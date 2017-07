Kabinet reserveert 10 miljoen voor slachtoffers Q-koorts

Het kabinet trekt 10 miljoen euro uit als „gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die Q-koortspatiënten hebben ondervonden”. Dit schrijven minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) en staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken, PvdA) vrijdagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet geeft niet aan hoe het geld precies besteed gaat worden. Dat is volgens de bewindspersonen aan een nieuwe regering.

De brief is een reactie op verschillende onderzoeken naar de gevolgen van Q-koorts, onder meer door de Nationale Ombudsman.

Zeer kritisch

Die was in maart zeer kritisch op het kabinet, dat problemen van Q-koortspatiënten onvoldoende serieus zou nemen. In zijn rapport schreef Reinier van Zutphen:

„Patiënten voelen zich niet erkend en herkend door de overheid […] De overheid moet naast en niet tegenover patiënten gaan staan.”

De ombudsman vroeg specifiek om een „concreet gebaar” van het kabinet.

In 2006 brak Q-koorts uit op een aantal geitenboerderijen in Noord-Brabant. Het leidde tot de grootste epidemie in de Nederlandse geschiedenis. 74 mensen overleden aan de gevolgen van Q-koorts. Tussen 2007 en 2009 raakten, voor zover bekend, tussen de vijftigduizend en honderdduizend Nederlanders besmet.

Niet nalatig

In januari oordeelde de Haagse rechtbank dat de Nederlandse staat niet nalatig is geweest bij de aanpak van Q-koorts. Bijna driehonderd patiënten hadden een rechtszaak aangespannen, omdat ze vonden dat door slechte voorlichting van de overheid omwonenden van de getroffen boerderijen onnodig risico hebben gelopen. De rechters vonden dat destijds nog zo weinig bekend was over Q-koorts, dat de staat geen nalatigheid kan worden verweten. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog.