‘Ik wil iemands ziel laten zien’

„Deze foto houdt heel erg de aandacht vast; je blijft maar kijken”, merkte gastjurylid Suzie Geenen op. „Mooie pose, intrigerende gezichten”, vond Natalia Toret. „Je voelt de familieband door de beschermende armen van de grote broer.” Wilfried de Jong: „De kinderen verschillen in leeftijd, maar je zoekt toch naar gelijkenissen. En die spatten hier van de foto.” De jury was het eens: Colette Lukassen uit Nijmegen wint met haar foto ‘Grote broer’ de vakjuryprijs van de maand juni, met als thema ‘Groei’.

„Dit zijn Mati (16) en de tweeling Livian en Jordy (9)”, vertelt Colette Lukassen. „Hun vader repareert vaak onze auto, staat altijd direct voor ons klaar. Toen hij met onze auto bezig was, heb ik ondertussen als tegenprestatie een foto van zijn kinderen gemaakt.”

Lukassen fotografeert veel, vertelt ze. Eigenlijk altijd portretten. Zo heeft ze weleens foto’s gemaakt van mensen die in haar ‘allergiezone’ zitten. „Ken je dat? Dat je op straat loopt en denkt: wat voel ik nou? Dat komt bij mij door mannen met een bepaalde introverte uitstraling. Dat maakt mij ongelooflijk nieuwsgierig. Dus heb ik ze aangesproken en gevraagd of ze bij mij thuis in de studio wilden poseren. Nou ja, studio… een kelder met twee softboxen. Het is een leuke serie geworden.”

Dichter bij daklozen

Lukassen fotografeerde ook verslaafde daklozen. Daarvoor ging ze halve dagen bij de opvang zitten, gewapend met camera en flitslamp. In de hoop dat de verslaafden haar uiteindelijk zouden accepteren. Wat ook gebeurde. „Iedereen loopt altijd met een grote boog om die mensen heen. Ik ben juist benieuwd naar ze. Wil dichter bij ze komen. Hun vertrouwen winnen. Om mooie portretten van ze te maken. Om ze te laten zien dat ze er ook bij horen.”

Fotobond

In het dagelijks leven begeleidt Colette Lukassen als coach leerlingen in het mbo. Vrijwel al haar vrije uurtjes gaan op aan fotografie. Onlangs besloot ze zich aan te sluiten bij de Fotobond, een landelijk samenwerkingsverband van vrijetijdsfotografen. „Ik was altijd maar een beetje in mijn eentje aan het fotograferen. Deed geen cursus of niks. Bij de bond kun je je werk onder meer voorleggen aan professionals. Daar krijg je feedback waar je wat aan hebt.”

BMK

Sterker nog, een professionele vakjury was dusdanig onder de indruk van haar portfolio dat ze prompt het predicaat BMK kreeg, wat betekent dat ze tot de Bondsmeesterklasse behoort, oftewel tot de top van Nederlandse vrijetijdsfotografen. Vooral ook vanwege haar persoonlijke stijl. „Ik wil in een foto terug kunnen zien dat iemand zich echt heeft durven openstellen. Ik moet verliefd kunnen worden op het model. Niet letterlijk, natuurlijk. Maar als ik iemand fotografeer, moet ik die persoon kunnen voelen. Uiteindelijk wil ik iemands ziel laten zien. Als dat lukt, dan is dat een kick.”

