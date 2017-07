‘Huisartsen zijn te bang om wet te overtreden bij euthanasie’

Huisartsen zijn „te bang de wet te overtreden” en verwijzen patiënten met een euthanasieverzoek daarom te snel door naar de Levenseindekliniek. Dit stelt Agnes Wolbert, de nieuwe directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), tegenover NRC in het eerste uitgebreide interview sinds haar aantreden. Wolbert is kritisch over de rol van huisartsen: „Het is voor huisartsen in de afgelopen twintig jaar, over het algemeen, een gewoonte geworden om te zeggen: als het complex wordt, verwijs ik door. Die reflex moeten ze onderdrukken.”

Wolbert, voormalig PvdA-Tweede Kamerlid, is sinds 1 juni directeur van de grootste en meest invloedrijke belangenbehartiger op euthanasiegebied (167.000 leden). Eerder had ook de Levenseindekliniek, waar complexe euthanasiegevallen worden behandeld, al kritiek op huisartsen die hun patiënten niet zelf euthanasie willen verlenen.

Dit soort kritiek ligt zeer gevoelig bij huisartsen. Uit onderzoek van onder meer de artsenfederatie KNMG en de Landelijke Huisartsen Vereniging, uit 2015, blijkt dat veel artsen toenemende maatschappelijke druk ervaren om mee te werken aan euthanasie. De belangenverenigingen wijzen er sindsdien regelmatig op dat euthanasie „geen recht” is.

Wolbert is het daarmee eens, maar stelt ook dat huisartsen moeten zorgen dat patiënten in hun eigen praktijk geholpen kunnen worden. „Het is belangrijk dat mensen in een vertrouwde omgeving euthanasie kunnen krijgen. Sommige artsen laten hun patiënten nu in de kou staan.”

In een reactie wijst René Héman, de voorzitter van artsenfederatie KNMG erop dat in 92 procent van de gevallen de eigen arts euthanasie uitvoert. „Heel veel dokters nemen dus deze verantwoordelijkheid, ook bij complexe euthanasieën.”