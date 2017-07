Hawaïaanse rechter zwakt inreisverbod Trump af

Het omstreden inreisverbod van president Trump is afgezwakt. De federale rechter op Hawaï, Derrick Watson, heeft donderdag de lijst met familieleden van Amerikaanse burgers uitgebreid. Dit betekent dat inwoners van de landen die op de omstreden lijst staan de VS wel mogen bezoeken als hun grootouders, kleinkinderen, ooms of tantes in de VS wonen, meldt AP.

Tot vandaag mochten alleen volgens Trump “bonafide” familieleden uit Syrië, Somalië, Libië, Iran, Jemen en Soedan de VS bezoeken. Hieronder vallen volgens de regering-Trump ouders, echtgenoten, verloofden en (schoon)kinderen.

Volgens rechter Watson moet de term “bonafide” breder geïnterpreteerd worden. Hij zei donderdag: “grootouders zijn het schoolvoorbeeld van naaste familie.”

Ook heeft de rechter besloten dat vluchtelingen die een plek in de Verenigde Staten beloofd is niet uitgesloten mogen worden.

Religieuze gronden

Op 6 maart tekende Trump het decreet voor de tweede versie van zijn inreisverbod. Deze werd vrijwel meteen aangevochten door de Hawaïaanse rechter. Het zou tegen de Amerikaanse grondwet, die discriminatie op religieuze gronden verbiedt, indruisen.

In maart voerde Trump een versoepeld inreisverbod in, nadat zijn eerste verbod, dat bekend kwam te staan als muslimban, ongrondwettelijk was verklaard. Voor het tweede verbod werd bondgenoot Irak van de lijst gehaald. Daarnaast kwamen er in het tweede decreet uitzonderingsregelingen voor reizigers met geldige visa of een verblijfsvergunning.