‘Grootste internetmarkt voor illegale spullen opgerold’

AlphaBay, de grootste illegale online marktplaats, is gesloten door een gecoördineerde actie van de autoriteiten in de VS, Canada en Thailand. Een van de gearresteerden, die achter de zwarte marktsite zou zitten, zou zich woensdag hebben opgehangen in zijn cel.

Dat bericht de Amerikaanse The Wall Street Journal op basis van bronnen die zijn betrokken bij het onderzoek. AlphaBay was een website op het zogenoemde darkweb of darknet waar je alleen op kan komen via een speciale webbrowser, die de identiteit van de gebruiker verhult door diens gegevens te versleutelen en via meerdere tussenstations te verzenden. Ook kinderporno wordt doorgaans verhandeld via darkwebnetwerken. AlphaBay was in wezen de opvolger van de illegale site Silk Road, die de FBI in oktober 2013 afsloot, en waar vooral gehandeld werd in drugs.