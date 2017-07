Gezochte Venezolaanse piloot aanwezig bij protest

De Venezolaanse politieagent die in juni met een gestolen helikopter twee overheidsgebouwen bestookte met onder meer granaten, is donderdagavond opgedoken bij een protest in de hoofdstad Caracas. Sinds zijn actie was Oscar Perez niet meer in het openbaar verschenen, alleen in filmpjes op internet. De Venezolaanse autoriteiten verdenken hem van terrorisme en maken jacht op Perez.

Perez was aanwezig bij een wake ter nagedachtenis aan ruim negentig mensen die in een paar maanden tijd omkwamen bij protesten tegen de regering van president Maduro. Hij sprak kort met de aanwezige pers. “We willen geen bloed meer op onze straten”, aldus Perez.

Hij riep Venezolanen op te blijven demonstreren en zondag te stemmen tijdens een onofficieel referendum, georganiseerd door de oppositie, over de plannen van Maduro om de grondwet te veranderen. Die plannen zijn mede de aanleiding voor de protesten, omdat ze volgens de oppositie de macht van Maduro vergroten. Na zijn praatje met de pers ging Perez snel weer weg. Hij sprong achter op een motor en verdween.

In een Instagram-boodschap na de aanval met de helikopter motiveerde Perez zijn daad. Hij zei de regering van Maduro omver te willen werpen. Perez zei ook geen deel uit te maken van welke politieke stroming dan ook, maar wel voor een groep mensen te spreken die zich omschrijven als “nationalisten, patriotten en institutionalisten.”

Het is al maanden zeer onrustig in Venezuela. De inflatie is de hoogste ter wereld en er is te weinig voedsel en een tekort aan medicijnen. De socialistische president Maduro trekt daarbij steeds meer macht naar zich toe, tot woede van de oppositie.