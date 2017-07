Frustraties bij Landa op feestdag voor Barguil

Als Mikel Landa zijn voorwiel vrijdagmiddag als vierde over de finishlijn in Foix duwt, oogt hij getergd. De Spanjaard heeft zojuist een reuzensprong gemaakt in het algemeen klassement, anderhalve minuut van zijn achterstand heeft hij doen verdampen en hij is opgeklommen naar plek vijf, binnen schootsafstand van het geel. Maar zijn lichaamstaal is die van een gekooid sportmens, een wielrenner die bij Team Sky niet voor eigen kansen mag rijden maar zich altijd dienstbaar op moet stellen voor zijn kopman. Froome is de koning in het schaakspel van Sky, en Landa niet meer dan de toren. Zo staat het in zijn contract, en zo zal het ook in de praktijk zijn. Maar wat nu als in dat spel de toren een niveautje beter is?

Donderdag was Landa al de beste man bij Sky, toen hij kinderlijk eenvoudig tempo maakte voor Chris Froome, die onderweg naar Peyragudes het wiel van zijn kleine knecht uit het Baskenland niet meer kon houden toen er in de laatste driehonderd meter explosiviteit vereist was om het verschil te maken. Het gemak waarmee Landa omhoog maalde, deed zijn kopman er verwrongen bij fietsen.

Aangekomen bij de ploegbus kon Landa rekenen op een reprimande van ploegleider Nicolas Portal. Tien minuutjes later verscheen zijn gewassen gelaat door de opening in het gordijn van de bus: hij belde met het thuisfront. Het was een eitje geweest vandaag. En hij had zich weinig van die uitbrander aangetrokken.

Het mooie is dat we nu twee mannen hebben die hoog in het klassement staan, en daar worden veel jongens achter Chris nerveus van

Een dag later liet hij Froome opnieuw zijn dansend achterwerk zien, nu in de ultrakorte dertiende etappe tussen Saint-Girons en Foix, 101 kilometer, met drie cols van eerste categorie. Op nummer twee, de Col d’Agnes, sprong Landa mee met Alberto Contador. Volgens Sky-ploegleider Servais Knaven was dat ook precies zijn opdracht, zei hij bij de finish in Foix: “Mikel zou mee springen als een van die mannen wat zou proberen, dus dat deed hij ook.”

Het duo kreeg gezelschap van Nairo Quintana en Warren Barguil, die de Fransen op hun Quatorze Juillet een prachtvol cadeau gaf door de sprint te winnen. Het stadje in de Pyreneeën stond voor even op zijn kop. Barguil werd als een nationale held toegejuicht.

Mikel Landa, geen sprinter van beroep, werd vierde, maar belangrijker: hij heeft nog maar een minuut en negen seconden achterstand op geletruidrager Fabio Aru, een minuut en drie op zijn eigen kopman, omdat Froome in een groepje met de rest van de favorieten eindigde, op bijna twee minuten.

Twee dagen achter elkaar zag Mikel Landa er een stuk frisser uit dan Chris Froome. Hij bewoog makkelijker, toonde tekenen van suprematie, en niet van al dan niet tijdelijke zwakte. Is het wachten op een wisseling van de wacht, is de grote vraag bij Sky deze vrijdag.

Knaven ziet dat vooralsnog niet: “Het mooie is dat we nu twee mannen hebben die hoog in het klassement staan, en daar worden veel jongens achter Chris [Froome, red.] nerveus van. Mikel is nu een serieuze bedreiging voor hun positie. Het is gewoon een extra middel van druk voor de concurrentie. Zo moet je dat zien.”

De oud-renner heldert graag nog één ding op: “Chris is onze kopman, en dat blijft ook zo. Maar je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt.” Hij doelt op pech voor Froome, een inzinking, wat dan ook. Het lijkt erop dat Sky toch ook niet langer blind vertrouwt op hun broodmagere kopman. Ze hebben liever nog een troefkaart te spelen.

En Landa zelf? Die blijft aan de finish politiek correct: “Het geel pakken was gewoon niet mogelijk vandaag.”