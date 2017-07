Rick and Morty: een dronken genie, zijn onzekere kleinzoon en de grote vragen des levens

Rick and Morty Seizoen 1 en 2 staan op Netflix, met in totaal 21 afleveringen van circa 22 min. Seizoen 3 ging in april in première en wordt in juli dit jaar vervolgd met 9 afleveringen.



De eerste aflevering van de prettig gestoorde animatieserie Rick and Morty opent met een scène waarin het stomdronken wetenschappelijke genie Rick zijn kleinzoon Morty midden in de nacht wakker maakt voor een verrassing: om onduidelijke redenen wil hij de aarde opblazen met een ‘neutrinobom’. „Maak je geen zorgen, Morty”, zegt Rick. Hij mag Jessica, het meisje uit Morty’s wiskundeklas op wie de nerveuze tiener een oogje heeft, meenemen in Ricks gammele ruimteschip. Zo kunnen ze samen een nieuwe beschaving beginnen, een „nieuwe Adam en Eva”. „Dat is de verrassing, Morty.” En hij belooft plechtig, stotterend, drank over zijn laboratoriumjas morsend: „M-m-maak je geen zorgen, Morty. Ik ga niet met Jessica rotzooien. Z-z-ze is helemaal voor jou Morty.” Morty probeert zijn opa van het onbezonnen plan af te praten, waarop opa boerend en kotsend in slaap valt.

Na de overgang naar de openingstitels blijft de kijker sprakeloos achter met de vraag: waar heb ik zonet in godsnaam naar gekeken?

Het knappe aan Rick and Morty, dat grossiert in vreemde verhaallijnen en knotsgekke plotwendingen, is dat de serie ondanks de steeds verder doorgevoerde absurditeit eigenlijk nooit oninteressant wordt.

Dat komt door de herkenbare, secundaire verhaallijn over een gezin dat ondanks alle botsende persoonlijkheden het toch met elkaar moet zien te rooien. De egoïstische wetenschapper Rick woont in huis bij zijn dochter Beth en haar gezin. De familieleden beleven door toedoen van Rick elke aflevering een bizar sciencefictionavontuur, maar moeten ondertussen bijna even grootse aardse problemen zien op te lossen zoals de onevenwichtige relatie tussen de sullige Jerry en zelfverzekerde Beth, de puberperikelen van zus Summer en de onzekerheid van tiener Morty.

Ondertussen snijdt de serie grote filosofische thema’s aan. We leren al snel dat het universum waar Rick en Morty hun interdimensionale avonturen beleven geen enkele bedoeling heeft, het leven is nutteloos. Morty vat de existentiële boodschap mooi samen als hij tegen zijn zus zegt: „Niemand leeft volgens een vooropgezet plan, niemand hoort ergens thuis, iedereen gaat dood. Kom je tv kijken?”