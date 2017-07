EasyJet opent Oostenrijks hoofdkantoor door onzekerheid na Brexit

De Britse budgetluchtvaartmaatschappij easyJet zet naar aanleiding van de Brexit stappen om belangrijke activiteiten te verplaatsen naar Oostenrijk. Dat maakte het bedrijf vrijdag bekend.

EasyJet heeft in dat land een aanvraag ingediend voor een zogeheten air operator’s certificate (AOC), een licentie die nodig is om vluchten uit te voeren binnen de Europese Unie. De budgetvlieger heeft ook een vergunning aangevraagd om een nieuw bedrijf op te richten, easyJet Europe, met het hoofdkantoor in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. “De aanvraag is in een vergevorderd stadium,” aldus de luchtvaartmaatschappij.

De stap is volgens het bedrijf nodig om de vliegrechten in Europa zeker te stellen, die zijn onzeker geworden door de Brexit. De onderhandelingen over de uittreding zijn recent begonnen en de uitkomst is zeer ongewis, en met name voor een bedrijf als easyJet, met activiteiten in veel verschillende Europese landen.

Alternatieven voor Groot-Brittannië

EasyJet kondigde al snel na de Britse beslissing om de EU te verlaten aan dat het op zoek moest naar alternatieven voor Groot-Brittannië. Ook moest het naar aanleiding van de Brexit financiële verwachtingen naar beneden bijstellen. Tijdens de campagne rondom het referendum in 2016 werd het bedrijf door tegenstanders van uittreding vaak aangehaald als voorbeeld van een bedrijf dat zou vertrekken.