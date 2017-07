Drie gewonden bij schietpartij Tempelberg, aanvallers gedood

Drie Israëlische agenten zijn gewond geraakt toen aanvallers in Jeruzalem het vuur openden bij een poort die toegang biedt tot de Tempelberg. Dat melden Israëlische media. Twee van hen verkeren in kritieke toestand. De drie aanvallers zijn door de politie gedood.

Volgens de Israëlische politie bevonden de mannen zich op de Tempelberg, waarna ze zich naar de Leeuwenpoort begaven. Ze merkten een groep agenten op en begonnen te schieten. Vervolgens gingen ze weer terug naar de Tempelberg, naar een van de moskeeën op het complex. Ze werden achtervolgd door de politie, die de aanvallers wist uit te schakelen.

De politie zegt dat er zelfgemaakte vuurwapens werden gebruikt en dat de aanvallers messen bij zich hadden. Volgens The Times of Israel zijn de aanvallers waarschijnlijk afkomstig uit Umm al-Fahm, een Arabische stad in Israël, die grenst aan het noorden van de Westelijke Jordaanoever. De mannen zijn nog niet officieel geïdentificeerd.

Tempelberg afgesloten

Na de aanval werd de Tempelberg geëvacueerd en de ingangen naar het complex gesloten. Het vrijdagmiddaggebed is geannuleerd. Volgens Haaretz gebeurde dat voor het laatst in 2000. De laatste keer dat de Tempelberg werd gesloten was in 2014, nadat de orthodoxe rabbijn Yehuda Glick, die vindt dat joden de Tempelberg makkelijker moeten kunnen betreden, werd neergeschoten. Sluitingen van de Tempelberg leiden meestal tot spanningen.

Sinds september 2015 vinden er regelmatig aanslagen plaats door Palestijnen op straat, vaak met geïmproviseerde wapens. Die golf van geweld ontstond onder meer door onenigheid over de Tempelberg. De laatste tijd neemt de frequentie van de aanvallen wel af. Er zijn bij die aanvallen 43 Israëliërs en drie toeristen gedood. In diezelfde tijd hebben Israëlische troepen 254 Palestijnen gedood, volgens Israël in de meeste gevallen terroristen.