Eigenaren evacueren hun paarden in het Annunziata-district bij Messina op Sicilië. Op tientallen plaatsen in het zuiden van Italië woedden deze week felle branden. Zo veel en zo heftig, dat de voorzitter van de milieu-organisatie Legambiente spreekt van „een nationale noodtoestand.”. In veel gevallen zit de georganiseerde misdaad erachter.

Giovanni Isolino/AFP