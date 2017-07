Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Deze kinderen worden heropgevoed na hersenspoeling

Columnist Carolien Roelants las in Newsweek een interessant artikel. Nu het kalifaat langzaam ten onder gaat, rijst de vraag hoe daarheen meegenomen en daar geboren kinderen moeten worden heropgevoed na indoctrinatie. Onder hen zouden zich zo’n 80 Nederlandse kinderen bevinden. Lees hier: Can Isis’s indoctrinated kids be saved from a future of violent jihad?

Nieuwe beelden van Zuid-Koreaanse troostmeisjes Azië-redacteur Toef Jaeger tipt deze opgedoken beelden van troostmeisjes uit Zuid-Korea, opgenomen in 1944. Een issue dat nog steeds opspeelt en in januari zelfs reden was voor het tijdelijk terugtrekken van de Japanse ambassadeur uit Zuid-Korea. Lees hier: Japan recalls Korean envoy over ‘comfort women’ statue

Hoe Washington veranderde onder Trump

Correspondent Guus Valk tipt een stuk van Mark Leibovich uit The New York Times. Het is niet alleen briljant geschreven, het is ook enorm herkenbaar. Het laat zien hoe kabbelend Washington zich opeens geen raad weet met Trump en zijn entourage, en hoe het Witte Huis probeert The Swamp naar zijn hand te zetten. Lees hier: This Town Melts Down

NYT-journalist over klimaatverandering: ‘je maakt je niet genoeg zorgen’ Journalist David Wallace-Wells heeft een zevenduizend woorden tellend essay over klimaatverandering geschreven in New York Magazine. Zijn sombere conclusie: no matter how well-informed you are, you are surely not alarmed enough. Tip van redacteur Marc Leijendekker. Lees hier: The Uninhabitable Earth

Deradicalisering met paardenmiddelen

De Indonesische president Jokowi tekende een decreet dat het voor de overheid makkelijker maakt radicale organisaties te verbieden. Zijn belangrijkste doelwit: de organisatie die van Indonesië een kalifaat wil maken. Maar radicalisering tegengaan met zulke paardenmiddelen doet de democratie geen goed, leest correspondent Annemarie Kas in The New York Times. Lees hier: Indonesia Sets Stage for Crackdown on Hard-Line Islamist Groups