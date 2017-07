De naaktslak gaat door het leven als een verlichte zenmeester

De naaktslak Naam naaktslak of grote wegslak Latijnse naam Arion rufus Leeftijd twee tot drie jaar Eet plantaardig materiaal Aantal poten geen (één ‘voet’) Lengte 10 centimeter Kleur roodbruin tot grijszwart

Bedankt voor de voetmassage, beste naaktslak. Het was heerlijk om je zachte, gladde lijf tussen de tenen van mijn linkervoet te voelen toen ik vanochtend blootsvoets de tuin in stapte. Het spijt me dat het je dood moest worden. Ik deed het niet met opzet.

Je kwetsbaarheid werd je fataal. Je ging zo open en onbevangen door het leven. Je trok je niet terug in je schulp, verschuilde je niet achter een harnas. Dakloos ging je op avontuur – aan een eigen huis hechtte je geen waarde. Als een verlichte zenmeester kroop je rond: geen haast, geen stress.

Niet om mezelf vrij te pleiten, maar het had je kunnen redden als je wat wantrouwender was geweest. De mensen zijn je vrienden niet. Ik heb ze horen roddelen – dat je niet moeders mooiste bent, dat je op hondenpoep lijkt. Ze weten niet beter. Zo gestroomlijnd als jij zijn er maar weinig. En dan dat prachtig glinsterende spoor dat je uitscheidde – natuurlijk zilver! Dankzij de vezels in die kleverige slijmlaag kon je zelfs verticale oppervlakken trotseren. Spider-Man had net zo goed Slug-Man kunnen heten. Of Slug-Woman: elke naaktslak heeft mannelijke én vrouwelijke voortplantingsorganen.

Mensen zeiden ook dat je de gewassen in hun tuinen opat. Maar je at ook heel veel dood plantmateriaal, zo hield je de bodem vruchtbaar. Toch gaan mensen je soortgenoten te lijf. Met slakkenkorrels, met zout (waardoor je oplost), biervallen (waarin je verdrinkt), aaltjes (die je besmetten met een dodelijke bacterie), koper (waardoor je een elektrische schok krijgt) of maïsmeel (waardoor je vergiftigd raakt). Goedbeschouwd is het een geluk dat ik op je ben gaan staan – het heeft je een naardere dood bespaard.