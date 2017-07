‘Dame van Cao’ uit haar graf herrezen

Zo mooi zag ze er niet uit toen haar lichaam in 2006 werd gevonden. Peruaanse archeologen noemden haar ‘de Dame van Cao’, want ze lag in de 1.600 jaar oude piramide Huaca Cao Viejo. Huaca betekent in het Quechua iets eerbiedwaardigs, zoals een monument.

De vrouw was een Moche. Dit militaristische volk beheerste in de eerste zeven eeuwen van onze jaartelling het noordelijke kustgebied van Peru, rond het huidige Trujillo. De Moche waren vaardige pottenbakkers en bouwmeesters. In hun hoofdstad, Huaca del Sol, staat het grootste bouwwerk van adobe (in de zon gedroogde stenen) van de Andes.

De Dame van Cao kreeg het rijkste vrouwengraf van de Moche-cultuur dat ooit is gevonden. Ze droeg een kroon van goud, en haar voeten, benen en gezicht waren getatoeëerd met spinnen en slangen. Om het door de droge hitte in het graf gemummificeerde lichaam lagen weefmateriaal en naalden, maar ook twee ceremoniële strijdknotsen en 28 stokken waarmee speren met extra kracht werden geworpen. De vrouw had kinderen ter wereld gebracht, blijkt uit de resten van haar bekken. Misschien was zij een amazone, mogelijk zijn de wapens grafgeschenken van mannen die daarmee haar hoge status wilden onderstrepen. Aan de hand van een analyse van de schedel en met behulp van een 3d-printer is het gezicht van de Dame gereconstrueerd. „Een echte Peruaanse” zei de minister van Cultuur.