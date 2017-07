Cilic voor het eerst naar finale Wimbledon

Marin Cilic zal voor het eerst in de finale van Wimbledon staan. De 28-jarige Kroaat was vrijdag in de halve finale op Wimbledon in vier sets te sterk voor de Amerikaan Sam Querrey. De viersetter (6-7, 6-4, 7-6, 7-5) duurde 2 uur en 56 minuten, meldt persbureau Reuters.

Het is de tweede keer dat de als zevende geplaatste Cilic de finale bereikt van een grandslamtoernooi. Hij zal zondag moeten spelen tegen de winnaar van de andere halve finale die later vrijdag gespeeld wordt. Dat zal gaan tussen de Zwitser Roger Federer en de Tsjech Tomas Berdych.

Cilic is na oud-speler Goran Ivanisevic de tweede Kroaat die de eindstrijd in Londen heeft gehaald. De inmiddels 45-jarige Ivanisevic en voormalig coach van Cilic, haalde vier keer de finale van Wimbledon. De laatste keer won hij in 2001 de titel. Volgens Ivanisevic is dit Cilics kans om Wimbledon te winnen, zei hij eerder. Hij was zijn coach van 2013 tot 2016.