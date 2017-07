Buitenkijken: Lunchen op de Zuidas

Bouwput „Ik werk voor ABN Amro. Ik analyseer de kredietwaardigheid van andere landen”, vertelt Sena Dora (40). „Mijn kantoor is bovenin onze toren, dus ik had de afgelopen twee jaar goed zicht op de bouwput buiten. Een diep gat, want er werd een nieuwe fietsenstalling onder het plein geplaatst. Nu is het een mooie plek om te lunchen en even zon te pakken. Al eet ik soms achter mijn bureau. Ik kom eigenlijk niet vaak genoeg buiten; een dag vliegt zo voorbij.”

Warme lunch „Nederlanders doen niet aan uitgebreid lunchen. Ik kom uit Turkije en daar eet je ’s middags warm. Toen ik hier net werkte, was ik verbaasd over de zakelijke lunches met melk en broodjes kaas. Dat is toch geen traktatie? Ik woon nu 16 jaar in Nederland en ben goed geïntegreerd. Ik eet lekker een ciabattabroodje.”

Gezelschap „Waarom de mannen en vrouwen apart van elkaar zitten? Dat is toeval, denk ik. Ik lunch weleens met mijn hele team, en ik wandel met vrouwelijke én mannelijke collega’s. Nu zit ik alleen omdat ik morgen op vakantie ga, naar Turkije. Ik moet mijn eigen schema volgen om de overdracht goed af te ronden.”

Andere activiteiten in de pauze?

„Werken. Ik overleg met collega’s. En als ik alleen ben, luister ik naar meditatiepodcasts.”

Iets vergeten?

„Ik hou niet van vergeten. Ik schrijf alles op.”