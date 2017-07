Hier geen asielzoekers, die villa kopen we zelf

De Linieweg is een oase in Den Helder. Met bijna dertig ruime vrijstaande huizen, veel groen en rust. Een man sproeit zijn gazon, ertegenover schrobt een vrouw haar garagepad met een bezem.

„Buurt kaapt villa voor jonge asielzoekers weg”, kopte het Noordhollands Dagblad dinsdag over deze oase. En ineens staat de rustige Linieweg in de schijnwerpers. „Wij houden niet van journalisten. Rot op!”, bijt een buurtbewoonster in de microfoon van een verslaggever.

Veel bewoners willen niet praten over de villa op nummer 15, die plotseling het middelpunt is van een belangenconflict tussen de wijk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA wilde het pand aankopen om er maximaal zestien alleenstaande vluchtelingenkinderen, met begeleiders, in te huisvesten. Maar een onbekend aantal omwonenden dwarsboomden het plan en kochten de villa – vraagprijs zes ton – razendsnel zelf, vlak voor een informatieavond van het COA.

‘Onaangenaam verrast’

De gemeente, waarmee het COA samenwerkt, was „onaangenaam verrast”, zegt wethouder Pieter Kos (integratie, Stadspartij). „Opvang van deze kinderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dan kunnen mensen met meer financiële draagkracht niet zeggen: dat ontlopen wij even”.

Kos wil graag nagaan hoe omwonenden erin slaagden om „binnen 24 uur” het pand te kopen. „Ik hoorde van een bewoner het argument dat er, vlak voor het bekend worden van de koopwens van het COA, een donkere jongen al rokend op een brommer door de wijk was gereden. Daar wil ik graag meer over horen.”

Een tuinder die vlak achter de villa aan het werk is, zegt de buurt wel te begrijpen. „Maar aan de andere kant gaat het om kinderen zonder ouders. Als er elf lallende Duitsers in de tuin zitten, hoor je niemand.”

Lees ook het verhaal over de geweerde asielopvang in de Haagse wijk Benoordenhout: Een wijk vol mondige mensen met vrienden

Twee vrouwen op straat zijn blij dat de kinderen er niet komen. „Toen ik het in de krant las dacht ik: yes!”, zegt een van hen. Ze heeft gehoord dat er Afghanen in de woning zouden komen. „Bezopen in deze buurt”, vindt ze. De andere vrouw: „Wat moeten die jongeren hier doen? Zet ze in een tent op het strand!”

Horecaondernemer en raadslid Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder) woont zo’n tweehonderd meter bij de villa vandaan. „Het COA heeft een overvaltactiek gehanteerd door ineens een brief rond te sturen dat ze het pand wilden kopen. Ze zijn niet echt met de mensen in gesprek gegaan. Als ze mij zo hadden benaderd, had ik ook nee gezegd.”

Het plan stond al in de krant voordat het COA iets had getekend, zegt hij. „Dan worden er wel een paar mensen wakker natuurlijk.” Hij vindt de plek voor de opvang niet gelukkig gekozen. „Dit is de duurste grond van Den Helder. De huizen doen hier tussen de vijf ton en een miljoen. Geef je die kinderen dan niet een verkeerd beeld van Nederland?”

Den Helder is de laatste twintig jaar gastvrij geweest voor vluchtelingen en asielzoekers, zegt Assorgia. Veel mensen zijn vrijwilliger in het vluchtelingenwerk. En de buurt is ook heel sociaal, vindt hij. De meeste mensen zouden D66 en GroenLinks stemmen. „Nu wordt Den Helder ineens negatief afgeschilderd. Je hoort over ‘rijkelui die zich kunnen veroorloven om zo’n pand te kopen’, maar ook een deel van de mensen dat zegt ‘goed gedaan’. Daar wil je eigenlijk ook niet mee geassocieerd worden.”

Kantoren en loodsen ongeschikt

Het COA spreekt tegen dat het de buurt heeft overvallen. „Dat horen we wel vaker. Maar als we dat hadden gewild, hadden we het pand wel meteen gekocht”, zegt woordvoerder Jan Willem Anholts. „We wilden volstrekt transparant zijn. Niks was definitief”, zegt hij. Het COA kwam bij de villa terecht omdat het een kleinschalig pand is, legt hij uit. „Je kunt altijd vragen ‘waarom hier’? Maar kantoren of loodsen zijn niet geschikt voor de opvang van kinderen.”

Buurtbewoner „Dirk”, die verder anoniem wil blijven, woont tegenover de villa. Hij is een van de kopers. Omdat verder niemand van de direct betrokkenen wil praten, offert hij zich op, zegt hij in zijn voortuin. Bang voor overlast van de kinderen zegt hij niet zijn geweest. „Maar als ze hier een chocoladefabriek hadden gewild, had ik ook geprotesteerd.”

Voor hem was het „allerbelangrijkste” de mogelijke waardedaling van zijn huis. „Daar was het COA heel nonchalant over”. Met vluchtelingenkinderen of een azc in de buurt is een waardeverlies van 10 tot 40 procent reëel, denkt hij. „Het idee van rijke stinkerds die hun straatje schoonvegen, klopt niet. We hebben allemaal hard gewerkt om hier te kunnen wonen.” Het huis zal weer te koop worden gezet, zegt hij. „Maar we verkopen het niet aan het COA.”