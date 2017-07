Barguil wint opwindende Pyreneeënetappe

Sunweb-renner Warren Barguil was in de eindsprint in Foix de sterkste van een kopgroep van vier met verder Contador, Quintana en Landa. Ze finishten op 1.47 voor de groep met de belangrijkste klassementsrenners. Fabio Aru behield na de opwindende etappe vol aanvallen het geel.

De renners reden vandaag een korte maar zware rit van 101 kilometer in de Pyreneeën over drie cols van de eerste categorie. Al op de eerste klim ging de Spaanse veteraan Alberto Contador in de aanval, de grote verliezer van de Tour tot nu toe. Hij kreeg Sky-renner Mikel Landa met zich mee, de ploeggenoot van Chris Froome die er ook nog goed voor staat in het klassement. Landa was donderdag op de steile finish op de Peyragudes sterker dan zijn kopman Froome en reed vandaag volle bak mee met Contador.

Ook de tot nu toe tegenvallende Colombiaanse klimmer Nairo Quintana koos vandaag eindelijk de aanval. Hij wist vlak voor de top van de laatste klim naar de Mur de Péguère samen met de drager van de bolletjestrui Warren Barguil bij Contador en Landa te komen en pakte zo ook wat tijd terug op de top van het klassement.

Sky versus Aru

Sky liet vandaag lang het initiatief aan andere klassementsrenners met Landa vooruit, maar ging op de laatste klim toch volop rijden zodat het gat met Contador en Landa snel kleiner werd. Geletruidrager Fabio Aru heeft de ploeg niet om het heft in handen te nemen, bleek vandaag. In de laatste afdaling vielen Bardet, Froome, Urán, Martin en Yates die kort in het klassement staan hem om beurten aan, maar Aru hield stand. Alleen Martin en Yates boekten enkele seconden winst.

In de eindsprint nam Warren Barguil de laatste scherpe bocht beter dan zijn medevluchters en bleef zo op Quatorze Juillet zijn medevluchters Nairo Quintana, Alberto Contador en Mikel Landa nipt voor.

Zijn ploegleider Aike Visbeek spreekt van een ,,heel knappe overwinning” voor de Fransman, die eind april nog zijn bekken had gebroken. “Warren heeft er zo hard voor gewerkt. Het is een droom die uitkomt, voor hem en voor de ploeg”, zei Visbeek tegen ANP.

De top vier van het algemeen klassement blijft onveranderd, maar door zijn aanval van vandaag is Mikel Landa wel dichterbij gekomen. De vraag is of hij nog onvoorwaardelijk zijn kopman Froome zal steunen.

Zaterdag staat er voor het Tourpeloton een overgangsrit naar Rodez op het programma. De finish ligt bovenop een steile heuvel. In 2015 pakte de Belg Van Avermaet daar de etappe vlak voor Peter Sagan.