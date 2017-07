Arrestatie na aanvallen met bijtende stof Londen

De Britse politie heeft een tiener gearresteerd vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij vijf incidenten in Londen waarbij mensen een bijtende stof in het gezicht gegooid kregen. Dat schrijft de BBC vrijdag. De man wordt vastgehouden op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en diefstal. De politie vermoedt een verband tussen de aanvallen, maar liet zich niet uit over een mogelijk motief.

De aanvallen vonden donderdagavond laat in een tijdsbestek van anderhalf uur plaats in verschillende delen van Noordoost-Londen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Een van hen hield blijvend letsel over aan de aanval.

Vijf incidenten in anderhalf uur

Een 32-jarig slachtoffer werd iets voor 22.30 uur (lokale tijd) ingehaald door twee mannen op een bromfiets in Hackney, een borough in Londen. Het tweetal gooide de bijtende stof in het gezicht van de man en stalen vervolgens zijn bromfiets. Het slachtoffer bleef met verwondingen in het gezicht achter.

Ongeveer twintig minuten later gooide vermoedelijk hetzelfde duo opnieuw een bijtende stof in het gezicht van een voorbijganger. Ditmaal gebeurde dit in de borough Islington. Een kwartier later herhaalde de situatie zich aan de Shoreditch High Street en nog eens tien minuten later was er aan de Cazenove Road in Hackney opnieuw sprake van een aanval met een bijtende stof en diefstal. Het slachtoffer liep hierbij ernstige verwondingen op.

Het laatste incident vond iets na 23.30 uur plaats aan de Chatsworth Road in district Clapton. Hier werd een man op een bromfiets met de stof in het gezicht gespoten en vervolgens werd zijn brommer gestolen.