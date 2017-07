Ajax loot Nice in derde voorronde Champions League

Ajax neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen Olympique Nice. Dat heeft de loting in het Zwitserse Nyon vrijdag bepaald. De Amsterdammers spelen op 25 of 26 juli de eerste wedstrijd uit. Op 1 of 2 augustus volgt de terugwedstrijd.

Bij Nice speelt de Italiaan Mario Balotelli in de voorhoede. Door de beschermde status kon Ajax naast Nice ook FC FCSB, Young Boys, Istanbul Basaksehir en AEK Athene treffen.

Als Ajax de derde voorronde doorkomt moet het vervolgens in de vierde en laatste voorronde spelen tegen een club uit het rijtje Viktoria Plzen, CSKA Moskou, Club Brugge, Sporting Lissabon en 1899 Hoffenheim. Kampioen Feyenoord is rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi.

Later op vrijdag wordt er ook geloot voor de derde voorronde van de Europa League. PSV en FC Utrecht weten dan tegen wie zij het moeten opnemen. FC Utrecht moet hiertoe nog wel afrekenen met Valletta FC. Vitesse is als bekerwinnaar al geplaatst voor het hoofdtoernooi.

Deceptie tegen Rostov

Ajax zal komend Europees seizoen proberen langer in de Champions League te verblijven dan vorig seizoen. Toen eindigde Ajax’ avontuur in het belangrijkste internationale voetbaltoernooi voor clubs met een 4-1 uitnederlaag tegen het Russische FK Rostov in de laatste voorronde van de Champions League.

De vieze nasmaak werd echter weggespoeld door het bereiken van de finale van de Europa League, die met 2-0 werd verloren van Manchester United. Het was voor het eerst in 21 jaar dat Ajax weer een Europese finale speelde.

De Ajacieden zullen gezien de slechte diagnose van Abdelhak Nouri voorlopig niet met voetbal bezig zijn. Donderdag werd bekend dat Nouri “blijvende en ernstige hersenschade” heeft opgelopen door de hartstilstand die hij vorige week kreeg tijdens een oefenwedstrijd van zijn club.