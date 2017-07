18 jaar voor moord op ex-clubgenoot No Surrender

Ex-lid van motorclub No Surrender Sooi de C. (42) heeft een gevangenisstraf van achttien jaar opgelegd gekregen. Hij stond terecht voor de moord op voormalig clubgenoot Hugo van Houten (27). De C. schoot Van Houten in 2015 dood in het Brabantse Molenschot. Volgens de rechter gaat het om een afrekening in het criminele circuit.

Er was 25 jaar geëist tegen De C. De rechter besloot echter tot een lagere straf omdat in vergelijkbare zaken ook niet zulke hoge straffen worden gegeven als het OM nu eiste.

Beide mannen waren lid van No Surrender, maar stapten in 2015 uit de motorclub. Van Houten had een crimineel verleden. Hij heeft onder meer vastgezeten voor autodiefstal. Mogelijk waren beiden betrokken bij een drugslab in België.

Op 17 augustus 2015 hadden De C. en Van Houten een afspraak in de buurt van vliegbasis Gilze-Rijen. De C. schoot op het slachtoffer, die kon wegvluchten. Daarna werd Van Houten achterhaald en twee keer door het hoofd geschoten terwijl hij op de grond lag.

Los van ontkenning van de moord, bleef De C. stil tijdens het proces. De C. werd in november 2016 aangehouden in Roemenië.