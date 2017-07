WHO: miljarden mensen zonder schoon water

Ruim 2,1 miljard mensen wereldwijd hebben thuis geen toegang tot schoon drinkwater, blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef. Daarnaast kunnen meer dan vier miljard mensen geen gebruik maken van veilige sanitaire voorzieningen.

Volgens de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) moet er in 2030 wereldwijd toegang zijn tot schoon water en sanitaire voorzieningen. Er is echter in ten minste 90 landen te weinig vooruitgang om dit doel te kunnen bereiken. “De cijfers laten zien dat we onze aandacht niet kunnen laten verzwakken”, aldus gezondheidsexpert Pauline Neefjes van Unicef.

Up hill-battle

Volgens Neefjes is het onrealistisch te verwachten dat met de huidige inzet iedereen in 2030 toegang heeft tot schoon drinkwater. “Ik denk niet dat we dat in 13 jaar kunnen bereiken.” Volgens Neefjes zal Unicef daarom kijken naar aanvullende manieren om het doel te bereiken. Zo zal er volgens haar meer aandacht komen voor landen waarin ongelijkheid groot is. “Maar het blijft een up hill-battle. Als 80 procent van de wereldbevolking in 2030 toegang heeft tot water, zou dat al veel zijn.”

Het gebrek aan water en sanitaire voorzieningen is gevaarlijk vanwege de grote kans op overbrenging van ernstige ziektes zoals cholera en hepatitis A. Ook kan het diarree veroorzaken, een kwaal waaraan jaarlijks meer dan 360 duizend jonge kinderen doodgaan.

Van de 2,1 miljard mensen die thuis geen schoon drinkwater hebben, moeten 844 miljoen mensen een half uur lopen voor een drinkwaterpunt of water gebruiken uit rivieren en meertjes. Van de groep van 4,5 miljard mensen die geen veilige, sanitaire voorzieningen hebben, zijn bijna 900 miljoen mensen genoodzaakt hun behoefte buiten te doen. Anderen delen een toilet met buurtgenoten.

Op het platteland en vooral in de sub-Sahara zijn de problemen met water het grootst.

Hieronder het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef.