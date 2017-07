Uniekaas krijgt nieuwe eigenaar

Kaasfabrikant Uniekaas wordt gedeeltelijk overgenomen en gaat zelf verder onder de naam Best Cheese Holland. DOC Dairy Partners, dochterbedrijf van de Duitse zuivelonderneming DMK, neemt het grootste deel van het in Kaatsheuvel gevestigde bedrijf over. Het is niet bekend welk bedrag met de overname gemoeid is.

Volgens DOC is de overname “een logische volgende stap in de strategie van DOC Dairy Partners om uit te breiden in Europese groeimarkten”. Uniekaas, naast fabrikant ook groothandel en verpakker van enkele grote kaasmerken, is oorspronkelijk een samenwerking van regionale kaashandelaren.

Enkele onderdelen van het bedrijf blijven ook na de overname in handen van Uniekaas. Dit zijn onder meer de merken Tjiezi en Parrano. De directie van Uniekaas laat in een persbericht weten dat de overname kansen biedt voor het bedrijf:

“We zijn overtuigd dat het merk Uniekaas en onze productie locatie in Kaatsheuvel bij DOC Dairy Partners in goede handen is. Onze nieuwe organisatie Best Cheese Holland gaat zich concentreren op de merken Parrano, Tjiezi, Melkbus en Coach Farm, in Noord-Amerika, Europa en Azië. Deze merken laten allen een gezonde groei zien en bieden ons volop kansen.”

De gedeeltelijke overname zal nog worden voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt en de Oostenrijkse mededingingsautoriteit. De bedrijven verwachten de deal af te ronden in het derde kwartaal van 2017.

Grootste zuivelconcern van Duitsland

DMK is met 26 locaties en 7.500 werknemers het grootste zuivelbedrijf van Duitsland. Het bedrijf verwerkt jaarlijks ongeveer 6,7 miljard kilogram melk en heeft een omzet van 4,6 miljard euro. Onder DMK vallen merken als Milram en Oldenburger. Naast melk en kaas maakt het bedrijf ook producten als babyvoeding en roomijs.

DOC Kaas B.V. is sinds de fusie op april 2016 een dochteronderneming van DMK. Het bedrijf heeft twee productielocaties in Hoogeveen en produceert jaarlijks ongeveer 120.000 ton kaas.