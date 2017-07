Twee doden bij bedrijfsongeval Connexxion

Bij een bedrijfsongeval bij busmaatschappij Connexxion in Almere zijn donderdag twee werknemers om het leven gekomen. Dat bevestigt de Inspectie SZW, die een onderzoek heeft ingesteld.

Het ongeluk gebeurde op een werkplaats van het bedrijf aan de Splijtbakweg in Almere, waar onderhoud gepleegd wordt aan bussen. Hulpdiensten kregen rond 11.30 uur een melding binnen over een ongeval. Een bus die op een brug geparkeerd stond, is daar vermoedelijk vanaf gevallen toen de werknemers aan het werk waren.

De Inspectie SZW zegt verder geen informatie te hebben over wat er precies gebeurd is. Het onderzoek naar het incident zal tot drie maanden in beslag nemen.