Trump zinspeelt op verandering klimaatakkoord Parijs

De Amerikaanse president Donald Trump suggereert dat de Verenigde Staten wellicht niet uit het klimaatakkoord stappen. Met de zeer cryptische opmerking “dat er iets kan gebeuren wat betreft het akkoord van Parijs” houdt Trump de deur open voor een beleidverandering.

Hij liet dit weten tijdens de gezamelijke persconferentie met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron in Parijs.

Trump: "Something could happen with respect to the Paris Accord… If it happens, that'll be wonderful. If it doesn't, that'll be okay too." pic.twitter.com/bdd4OdgFzL

— NBC News (@NBCNews) 13 juli 2017