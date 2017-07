Toerist komt om door opstijgend vliegtuig op Sint Maarten

Een toerist is woensdag omgekomen op het Caribische eiland Sint Maarten toen een vliegtuig opsteeg over het strand. Bij vertrek kwam een sterke luchtstroom vrij die de vrouw wegblies. Ze kwam terecht tegen een betonblok, waarna ze geen teken van leven meer gaf, meldt de lokale krant The Daily Herald.

Het zou gaan om een 57-jarige vrouw uit Nieuw-Zeeland. Na het ongeluk werd ze opgenomen, waarna ze in het lokale ziekenhuis overleed aan haar verwondingen.

Maho Beach

Het incident gebeurde rond vijf uur op het populaire strand Maho Beach, vlak bij de internationale luchthaven Prinses Juliana. De Nieuw-Zeelandse stond bij een hek naast de landingsbaan toen ze door de zogenoemde jetblast weggeblazen werd. Op dit strand raakten eerder bezoekers gewond, daarom staan er waarschuwingsborden langs de kustlijn. Ook patrouilleert de politie hier regelmatig tijdens drukke momenten, zegt politiewoordvoerder Ricardo Henson tegen The Daily Herald.

Het vliegveld staat bekend als een van de gevaarlijkste ter wereld, maar trekt ook toeristen. Maho Beach is geliefd onder luchtvaartfanaten, vanwege de vele vliegtuigen die dicht over het strand scheren.

KLM vliegtuig scheert over Maho Beach in 2014



Jetblast arrest

In 2004 klaagde een Zwitserse vrouw de luchthaven op Sint Maarten aan, nadat ze door een opstijgend vliegtuig weggeblazen werd. De waarschuwingsborden zouden het risico van vliegtuigspotten niet duidelijk genoeg aangeven. In hoger beroep werd ze in het gelijk gesteld: de borden waren niet concreet genoeg.