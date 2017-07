‘Te weinig oog voor risico’s winning aardwarmte’

De veiligheid- en milieurisico’s voor de winning van aardwarmte worden “onvoldoende herkend en beheerst”. Dat zegt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een op donderdag gepubliceerde kritische evaluatie over de winning van deze duurzame energiebron.

Het SodM adviseert de overheid met gericht beleid en betere regelgeving te komen om de veiligheid in de sector te waarborgen. Volgens de rijksinspectiedienst zijn veel risico’s bij het boeren naar aardwarmte, ook bekend onder de noemer geothermie, vergelijkbaar met die in de olie- en gassector.

Bij de winning wordt op kilometers diepte het warme water met een temperatuur van meer dan 80 graden opgepompt. Deze relatief nieuwe techniek wordt vooral toegepast in de tuinbouwsector in het Westland. Volgens SodM ligt de focus op de winning nu vooral op kosten.

Volgens inspecteur-generaal Harry van der Meijden, moeten er strengere eisen worden gesteld aan deskundigheid, materiaal keuze, projectmanagement en financiële zekerheden.

“De sector geothermie is in Nederland nu zo’n tien jaar actief; nu is de tijd aangebroken om als sector volwassen te worden”.

De toezichthouder adviseert verder om beter overheidsbeleid te maken over de locaties van de winning. Dat geldt vooral voor gebieden die aardbevingsgevoelig, aldus Van der Meijden.

“We moeten bijvoorbeeld kritisch kijken naar geothermie in gebieden met een verhoogde kans op natuurlijke aardbevingen zoals in oostelijk Brabant en Noord Limburg. Maar ook in Groningen met aardbevingen als gevolg van gaswinning. Daar kan daarnaast een aansprakelijkheidsdilemma ontstaan als gaswinning en geothermie in hetzelfde gebied voorkomen”.