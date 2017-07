Poort naar Afrika China opent zijn eerste buitenlandse militaire basis: in Djibouti

Voor het eerst in de 67-jarige geschiedenis van de Volksrepubliek China stationeert het Volksbevrijdingsleger militairen op een buitenlandse basis.

Twee transportschepen van de Chinese marine zijn met een onbekend aantal soldaten onderweg naar de pas geopende eerste buitenlandse basis in Djibouti.

Lang is in Beijing gezegd dat het louter om een logistieke basis zou gaan. Woensdag werd duidelijk dat het ook om een militaire uitvalsbasis gaat aan de rand van de Indische Oceaan en bij de ingang van de Rode Zee naar het Suez-kanaal.

Volgens een verklaring van het staatspersbureau Xinhua heeft China louter vreedzame bedoelingen en zal de basis worden gebruikt om de 2500 Chinese blauwhelmen in Afrika te ondersteunen en voor nieuwe missies om Chinese schepen te bewaken tegen Somalische piraten. Ook is het plan om vanuit de basis in Djibouti humanitaire acties in Afrika te ondernemen. In het land bevinden zich al grote Amerikaanse en Franse marinefaciliteiten, plus een kleine Japanse basis.

De opening van een militaire haven en opslagplaats in de Hoorn van Afrika past in Cina’s zogeheten strategie van de ,,paarlen ketting’’. Het plan is om vergelijkbare marinehavens en opslagplaatsen voor brandstof en wapens aan te leggen in Bangladesh, Birma, Sri Lanka en Pakistan. In dat laatste land is de bouw hiervan al in volle gang, tot toenemende zorg van India.

De opening van de Chinese basis in Djibouti past ook in het Chinese ,,Een Riem, Een Weg’’-plan om de eeuwenoude zijderoutes ter zee en ter land te moderniseren. De Chinese marine moet in het kader van dat plan in staat zijn om als het moet Chinese maritieme belangen te kunnen verdedigen, zo verklaarde de partijkrant Global Times woensdag de historische stationering van marine- en landmachteenheden in het Oost-Afrikaanse land. ,,Het gaat er niet om dat China de wereld wil overheersen’’, voegde de krant er nadrukkelijk aan toe.