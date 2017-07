Polen voor de rechter wegens kap bijzonder oerbos

Brussel stapt naar de Europese rechter vanwege de door Polen sterk geïntensiveerde houtkap in het oerbos van Bialowieza in het oosten van Polen. De Europese Commissie eist dat het land in afwachting van het oordeel van het Europees Hof van Justitie helemaal stopt met het kappen van de soms eeuwenoude bomen.

De Commissie maakte dit donderdag bekend. Het Bialowieza-woud, woongebied van onder meer de Europese bizon op de grens van Polen en Wit-Rusland, is onderdeel van Natura 2000, een netwerk van Europese natuurgebieden, en is door Unesco bestempeld als werelderfgoed.

Een boom wordt omgezaagd in het Bialowieza oerbos. Foto Wojtek Radwanski/AFP

In maart 2016 besloot de Poolse regering de houtkap in Bialowieza te verdriedubbelen, onder meer omdat er een plaag zou zijn van schorskevers die alleen zo bestreden zou kunnen worden. De Commissie is niet overtuigd van de uitleg die het tot nu toe van Warschau heeft gekregen en noemt het besluit „een majeure bedreiging voor de integriteit” van Bialowieza. „Het beschikbare bewijs laat zien dat deze maatregelen niet stroken” met Europese regels en nationale doelstellingen op het gebied van natuurbehoud.

In april dit jaar riep de Commissie Polen op om af te zien van de houtkap en stuurde het een formele waarschuwing, waarop het land binnen een maand moest reageren. Desondanks begon Polen met het uitvoeren van zijn plannen. De Poolse tak van het Wereldnatuurfonds verwelkomt de gang naar de rechter en noemt het „schokkend” dat de Poolse minister van Milieu de kap van het oerbos heeft toegestaan. Het noemt Bialowieza „het beste bewaarde bosecosysteem” van Europa.