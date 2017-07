Oud-topman FIFA en FBI-informant overleden (72)

Chuck Blazer (72), oud-bestuurder van wereldvoetbalbond FIFA, is woensdag overleden in New York. Dat maakten zijn advocaten bekend, zo meldt persbureau AP. Blazer was al enige tijd ernstig ziek.

De oud-topman van de FIFA was degene die het onderzoek naar het corruptieschandaal bij de voetbalbond aan het rollen bracht, toen hij aan de FBI opbiechtte dat hij en andere bestuurders steekpenningen hadden aangenomen. De schandalen zouden uiteindelijk ook leiden tot de val van FIFA-voorzitter Sepp Blatter.

Blazer was tot zijn schorsing in 2013 lid van het dagelijks bestuur van de wereldvoetbalbond. Daarnaast was hij secretaris-generaal van de Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF en vice-president van de Amerikaanse voetbalbond. Hij gold als een markante verschijning die soms met een papegaai op zijn schouder liep.

Geschorst voor het leven

In 2011 begon de FBI een onderzoek naar Blazers belastingontduiking en witwaspraktijken. Blazer besloot vervolgens in ruil voor mogelijke strafvermindering de FBI te helpen bij het onderzoek naar corruptie binnen de FIFA. Hij gaf toe dat er tijdens de toewijzingen van de WK’s in 1998 (Frankrijk) en 2010 (Zuid-Afrika) sprake was van omkoping.

De FIFA schorste Blazer in 2015 voor het leven en eiste vorig jaar omgerekend 4,9 miljoen terug van de voormalig bestuurder. Blazer bleek zijn dure kantoor in de Trump Tower te hebben bekostigd met geld dat bestemd was voor de ontwikkeling van het voetbal.