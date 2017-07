Opleidingen commando’s gedeeltelijk stilgelegd

Een deel van de opleidingen van het Korps Commandotroepen (KCT) is tijdelijk stilgelegd naar aanleiding van een recent kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dat bevestigt een woordvoerder van Defensie tegenover NRC na berichtgeving van RTL Nieuws. Het gaat om opleidingen van speciale eenheden van de commando’s.

In een uitgelekte e-mail schrijft commandant Groen van het KCT dat hij niet de capaciteiten heeft om op tijd alle vereiste documentatie van bepaalde opleidingen, zoals lesplannen en regelgeving, op orde te krijgen. Daarnaast kampt Defensie, inclusief het KCT, al langer met een gebrek aan materiaal. Daarom is besloten in eerste instantie alle opleidingen te stoppen tot eind 2017 “als daar geen volledige onderbouwing voor op papier staat”, schrijft de commandant.

Het besluit heeft gevolgen voor negentien groene baretten die nu niet verder kunnen met hun zogeheten ‘Voortgezette Commando Opleiding’. Zij lopen enkele maanden vertraging op. Ook zijn de schietoefeningen met scherpe munitie voor de contra-terreuropleidingen volgens Defensie voorlopig stilgelegd “totdat gecontroleerd is dat alle regelgeving, het lesmateriaal en de veiligheidsanalyses volledig op orde zijn”.

Dodelijk incident tijdens schietoefening

De beslissing zou verder geen invloed hebben op de basisopleiding en inzetbaarheid van het KCT. De Defensie-woordvoerder laat weten dat het naar verwachting beperkte gevolgen zal hebben voor de andere opleidingen voor speciale eenheden die dit jaar door het KCT gegeven worden. Meerdere opleidingen konden tot nu toe kort na een controle van de documentatie gewoon weer verder.

Uit het rapport van de OVV in juni bleek dat er fouten waren gemaakt bij een dodelijk incident tijdens een schietoefening in Ossendrecht. Een 35-jarige instructeur kwam daarbij om het leven. De begeleiding was volgens de OVV “niet professioneel”. De Raad maakte zich zelfs zorgen over de algemene veiligheidscultuur binnen het leger. Na de onthulling van RTL Nieuws donderdag schrijft Defensie hierover in een reactie:

“De conclusies van de OVV zijn glashelder en nopen tot actie. Na verschijnen van het OVV rapport is een aantal aanvullende maatregelen genomen.”

Oefeningen met scherp in Ossendrecht waren eerder al stilgezet. Defensie heeft ook een eigen onderzoek naar veiligheid ingesteld, dat naar verwachting in september klaar is.