Openbaar aanklager eist verbod verspreiding beelden aanslag Nice

De Franse openbaar aanklager heeft donderdag de intrekking van de laatste uitgave van het Franse tijdschrift Paris Match geëist. In dit nummer, gepubliceerd op donderdag, worden camerabeelden getoond die gemaakt zijn tijdens de aanslag in Nice van 14 juli 2016. Deze avond reed een terrorist met een vrachtwagen in op een promenade, met 86 doden tot gevolg.

De procureur eist intrekking van de verkoop en het verbod op verspreiding van het tijdschrift. Het zou woede onder slachtoffers en hun naasten veroorzaken. Ook slachtofferorganisaties reageren geschrokken op de publicatie. Volgens hen zijn de foto’s alleen gepubliceerd om sensatie te maken en een “morbide en voyeuristische sfeer” te creëren. De organisaties zeiden tegen AFP:

“Deze afbeeldingen, die zijn gepubliceerd zonder enige voorzorg, schaden de eer van de slachtoffers en hun familie.”

Recht op informatie

Het weekblad staat achter zijn keuze en beroept zich op het recht op informatie. Het zou belangrijk zijn dat de aanslag niet vergeten wordt, ook zijn de personen op gepubliceerde foto’s volgens de hoofdredactie onherkenbaar. Hoofdredacteur Olivier Royant schrijft op de website van zijn weekblad:

“Paris Match zal het recht van inwoners, in eerste plaats dat van de slachtoffers, om te weten wat er precies is gebeurd tijdens de aanslagen in Nice met handen en voeten verdedigen.”

Onze correspondent Peter Vermaas verwacht dat het verbod weinig uit zal halen. In de Parijse kiosken ligt het omstreden nummer van Paris Match volgens hem vooralsnog nog gewoon in de schappen.