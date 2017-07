NS verkoopt Qbuzz aan Busitalia

De NS heeft op donderdag haar dochtermaatschappij Qbuzz verkocht aan Busitalia. Dat is onderdeel van het Italiaanse staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato Italiane (FS Group). Dat meldt de NS op haar website.

Hoeveel geld er is betaald voor Qbuzz heeft de NS niet bekendgemaakt.

NS: alle banen blijven behouden

Een jaar geleden, in juli 2016, startte NS met het verkoopproces. Volgens het overheidsbedrijf paste Qbuzz niet langer bij de kernactiviteiten: het treinvervoer. Qbuzz werd in 2008 opgericht met als doel om binnen acht jaar een kwart van de busmarkt in handen te hebben. De NS nam een belang van 49 procent. In 2013 werd NS honderd procent eigenaar van Qbuzz, de aandelen waren in handen van de dochtermaatschappij Abellio.

Qbuzz verzorgt sinds december 2009 het busvervoer in Groningen en Drenthe en sinds december 2013 in de regio Utrecht. Volgens de NS waren er een groot aantal partijen geïnteresseerd in de aankoop van het bedrijf.

“De keuze is op Busitalia gevallen, onder meer omdat Qbuzz met deze koper haar eigen identiteit en business model behoudt.”

Door de verkoop blijven volgens de NS alle banen behouden en het heeft ook geen gevolgen voor de dienstverlening. Het OV-bureau Groningen Drenthe en de provincie Utrecht hebben positief gereageerd op de verkoop. Ook de aandeelhouder, het ministerie van Financiën, heeft ingestemd met de verkoop. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet de verkoop nog wel goedkeuren.