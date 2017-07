Nieuwe regels tegen vervuiling Ganges

Een milieu-instelling van de Indiase overheid heeft donderdag nieuwe regels goedgekeurd die verdere vervuiling van de Ganges moet tegengaan. In bepaalde gebieden is het van nu af aan verboden om binnen vijfhonderd meter van de rivieroever afval achter te laten.

Het gaat om het meest vervuilde stuk in de noordelijke steden Haridwar en Unnao in de deelstaten Uttarakhand en in Uttar Pradesh, schrijft AP. Hoewel de Ganges heilig is voor de honderden miljoenen hindoes in het land, komen er jaarlijks tonnen plastic, chemicaliën en rioolwater in de rivier terecht. De lokale overheden zijn ook gevraagd om striktere richtlijnen op te stellen voor religieuze ceremonies langs de rivieroevers.

De beslissing komt van de National Green Tribunal (NGT). Die instelling werd in 2010 opgezet door de Indiase overheid om meer bescherming te bieden voor het milieu in het zwaar vervuilde land. De NGT heeft geen eigen handhavers. Daarom zijn de lokale overheden opgedragen om boetes uit delen van 50.000 roepies (ongeveer 680 euro) aan mensen die zich er niet aan houden.

Tegengaan vervuiling Ganges

India probeert al decennia vervuiling van de Ganges tegen te gaan. De heilige rivier, die ontspringt in het Himalaya-gebergte en uitmondt in de Bengaalse Golf, is ondanks miljoenen euro’s aan investeringen nog weinig opgeschoond. De huidige Indiase premier Narendra Modi heeft beloofd miljarden te gaan investeren voor een grootschalige schoonmaakactie.