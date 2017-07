Muguruza en Williams bereiken finale Wimbledon

Venus Williams heeft donderdag de finale van Wimbledon bereikt. De Amerikaanse won in twee sets (6-4, 6-2) van de Britse thuisfavoriet Johanna Konta. Eerder bereikte de Spaanse Garbiñe Muguruza voor de tweede keer in haar loopbaan de finale van Wimbledon. De als veertien geplaatste tennisster won in halve finale met overmacht van Magdalena Rybarikova: 6-1 6-1. Die wedstrijd duurde iets meer dan een uur.

Rybarikova was de grote verrassing in Londen. Het beste resultaat op een grandslam was het bereiken van de derde ronde op Wimbledon en op de US Open. De Slowaakse is de nummer 87 van de wereld. Muguruza won in 2015 op Roland Garros haar enige grandslam. Dit jaar werd de 23-jarige speelster in Parijs in de vierde ronde uitgeschakeld.

Spaanse verloor in 2015 finale Wimbledon van Serena Williams

Muguruza bereikte in 2015 ook de finale van Wimbledon. Toen verloor ze van de zus van Venus, Serena Williams. Zij is dit jaar niet aanwezig op het tennistoernooi in Londen vanwege zwangerschap.

De laatste keer dat de 37-jarige Venus Williams in de finale van Wimbledon stond was acht jaar geleden. Ook zij verloor toen van haar jongere zus.