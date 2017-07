Moskeeën boos op kabinet wegens ‘foute’ vermelding op salafistenlijst

Een lijst van salafistische organisaties in Nederland die het kabinet heeft opgesteld, stuit op weerstand. Diverse moskeeën zeggen onterecht op de lijst te staan. Volgens Ineke Roex, gepromoveerd op onderzoek naar de salafistische beweging, is de lijst ongenuanceerd.

De Tweede Kamer had het kabinet gevraagd om een lijst van salafistische moskeeën. Deze fundamentalistische islamstroming wordt door de Kamer gezien als een voedingsbodem voor jihadisme. Het kabinet stuurde onlangs een lijst van 23 organisaties die „in meer of mindere mate geïnspireerd lijken door het salafisme”.

Diverse moskeeën herkennen zich er echter niet in. Zo zou moskee Badr in Amsterdam samenwerken met een salafistische organisatie uit Utrecht. Een misverstand, zegt bestuurslid Hafid El Mouden. „Die organisatie huurde in het verleden een leslokaal in onze moskee. Het huidige bestuur heeft de huur twee jaar geleden stopgezet.” In de moskee worden soms lezingen gegeven door salafisten, maar dit is eerder uitzondering dan regel, stellen bronnen rond de moskee.

De vermelding is „onzinnig”, zegt ook voorzitter Abdelmajid Khairoun van de Utrechtse Omar-al-Farouqmoskee. „Bij ons komen sprekers van allerlei stromingen over de vloer. Dit past in de trend van islamofobie. Wij doen ons best voor het integratieproces en dan krijg je dit op je kop.”

„De lijst lijkt op zijn minst ongenuanceerd”, zegt antropoloog Ineke Roex van de Universiteit van Amsterdam en auteur van een boek over salafisme, Leven als de profeet in Nederland. Het probleem met zo’n lijst, zegt zij, is dat ‘salafisme’ geen afgebakend begrip is. „Er zijn genoeg moskeeën waar af en toe een salafistische prediker een lezing houdt. Daar kunnen geen grote conclusies aan worden verbonden.” Deze predikers worden vaak uitgenodigd omdat zij, in tegenstelling tot veel traditionele imams, goed Nederlands spreken. In het politieke debat, zegt Roex, wordt salafisme op één hoop gegooid met jihadisme. „In feite sta je dus op een soort ‘IS-lijst’. Daar gaat een vaak onterecht stigma van uit. Veel salafistische stromingen zijn duidelijk anti-jihadistisch.” Het kabinet wil niet reageren.