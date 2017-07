Miljardair betaalt parkeerboetes voor bezoekers van zijn museum Kasteel Ruurlo

Miljardair Hans Melchers spant een kort geding aan tegen de gemeente Berkelland, waar op 27 juni zijn tweede privémuseum opende. Kasteel Ruurlo ontving in die tijd 10.000 bezoekers. Wanneer deze bezoekers bij gebrek aan parkeerplekken of uit onachtzaamheid fout parkeren in het dorp, worden ze beboet.

Melchers liet donderdagmiddag een verklaring uitgaan waarin het museum schreef: „De gemeente is vooraf gewaarschuwd over de mogelijk grote bezoekersstroom voor het kasteel. Ondanks belofte vanuit de gemeente de verkeersstroom geruisloos te laten verlopen, deelt het nu tientallen boetes uit aan ‘foutparkeerders’. In dezelfde verklaring biedt Melchers aan alle bekeuringen uit eigen zak te betalen.

Uit de boedel van Dirk Scheringa

Kasteel Ruurlo, dat de afgelopen tijd in oude luister is hersteld, bevat een grote collectie werken van Carel Willink. Melchers kocht deze voor een groot deel in 2009 uit de failliete boedel van Dirk Scheringa , samen met werk van onder anderen Charley Toorop, Dick Ket en Pyke Koch. De publieke belangstelling voor magisch realisme is groot, bleek eerder al bij Melchers’ in 2015 geopende Museum MORE in Gorssel, ook in de Achterhoek. Dat trok in 2016 ruim 100.000 bezoekers, de teller staat nu alweer boven de 60.000.

Woordvoerder Ellen van Slagmaat van Museum MORE/Kasteel Ruurlo zegt dat de gemeente is gewaarschuwd dat het druk zou kunnen worden. „We hebben 35 parkeerplekken bij het kasteel, er is een parkeerplaats bij het station van Ruurlo en je kunt gratis parkeren in het dorp. Omdat wij drukte verwachtten, hebben we een gratis shuttledienst geregeld tussen het dorp en het museum, met golfkarretjes. Wij kunnen de bezoekersstroom wel aan. Maar zoals Hans Melchers eerder al zei: bij de gemeente was het k-w-w, kieke wat t weurt.”

700 bezoekers per dag

Gemiddeld kwamen er de afgelopen 14 dagen (het museum is dicht op maandag) ruim 700 bezoekers per dag naar Ruurlo. Veruit de meesten komen met de auto. Van Slagmaat: „Dat heeft met de locatie te maken. We zien dat ook in Gorssel: 80 à 90 procent van de bezoekers daar is automobilist.” In Gorssel waren geen parkeerproblemen. „Dat is een andere gemeente, die werkte goed mee.”

De gemeente Berkelland had de verklaring van het museum aan het begin van de middag nog niet onder ogen gehad. Berkelland kwam later op de dag met een eigen verklaring. Daarin wordt gesteld dat burgemeester Joost van Oostrum „onaangenaam verrast” is door het kort geding en dat Van Oostrum vandaag „meerdere keren” tevergeefs heeft geprobeerd contact te krijgen met de zaakwaarnemer van de heer Melchers.

Parkeerdruk

Volgens de gemeente Berkelland is de verkeersveiligheid in het geding, omdat wordt geparkeerd langs de provinciale weg. Om die reden is op de ventweg een inrijverbod ingesteld, dat wordt gehandhaafd door buitengewoon opsporingsambtenaren. Daarnaast, aldus de verklaring, is door de gemeente „constructief meegedacht” over een oplossing van de parkeerdruk, zijn al „30 parkeerplekken op gemeenteterrein” aangeboden en „is de gemeente Berkelland nog steeds bereid om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken”. Berkelland wijst erop dat Museum MORE/Kasteel Ruurlo in een conservatieve eerste schatting uitging van 25.000 bezoekers per jaar.